Для нагревании воды, взятой при температуре 30°С, и обращения ее в пар израсходовано 25000 кДж. Чему равна масса воды?
Физика
Для нагревании воды, взятой при температуре 30°С, и обращения ее в пар израсходовано 25000 кДж. Чему равна масса воды?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=cmΔt 25000 кДж - Q 100° (испарение) - 30° = 70° - Δt c воды = 4200 Дж/кг*С° m=Q/cΔt m=25000000/(4200*70)≈85 кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Физика
Для нагревании воды, взятой при температуре 30°С, и обращения ее в пар израсходовано 25000 кДж. Чему равна масса воды?
Русский язык
Составте предложения, характерные для официально-делового стиля, используя отыменные предлоги: В целях, в отношении, на предмет, в силу, в связи,...
Математика
Выыычисли значения произведений,пользуясь:1)алгоритмом умножения многозначного ??исла на однозначное;2)рапредилительным свойством умножения. 3087...