Для нагревании воды, взятой при температуре 30°С, и обращения ее в пар израсходовано 25000 кДж. Чему равна масса воды?

Физика

Для нагревании воды, взятой при температуре 30°С, и обращения ее в пар израсходовано 25000 кДж. Чему равна масса воды?

Автор: Гость