Стороны параллелограмма относятся 1:2,а его периметр =30 см. найдите стороны паралелограмма
Геометрия
Стороны параллелограмма относятся 1:2,а его периметр =30 см. найдите стороны паралелограмма
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стороны параллелограмма попарно равны 1х +2х +1х +2х = 30 6х = 30 х= 5 см 1х = 5 см 2х = 10 см Стороны 5,5 ,10 ,10
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