Помогите объяснить Почему в Великобритании смена правительств и политических курсов происходит по принципу "политического маятника"
История
Помогите объяснить Почему в Великобритании смена правительств и политических курсов происходит по принципу "политического маятника"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В Великобритании правительство долго не сидит на своём посту,т.к.народ не любит чтобы кто-то долго сидел на своём посту. Предполагают что из-за этого страну может захватить диктатура вместе с авторитаризмом.В примере:У.Черчиль,его тоже свергли,хотя он сделал очень многое для Великобритании.
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