Помогите объяснить Почему в Великобритании смена правительств и политических курсов происходит по принципу "политического маятника"

Гость: Гость:

В Великобритании правительство долго не сидит на своём посту,т.к.народ не любит чтобы кто-то долго сидел на своём посту. Предполагают что из-за этого страну может захватить диктатура вместе с авторитаризмом.В примере:У.Черчиль,его тоже свергли,хотя он сделал очень многое для Великобритании.