Помогите объяснить Почему в Великобритании смена правительств и политических курсов происходит по принципу "политического маятника"

История
Помогите объяснить Почему в Великобритании смена правительств и политических курсов происходит по принципу "политического маятника"
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В Великобритании правительство долго не сидит на своём посту,т.к.народ не любит чтобы кто-то долго сидел на своём посту. Предполагают что из-за этого страну может захватить диктатура вместе с авторитаризмом.В примере:У.Черчиль,его тоже свергли,хотя он сделал очень многое для Великобритании.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Под действием силы 640 Н пружина была сжата на 10 мм. на сколько она сократится под действием силы 3,2 кН?
Ответить
Русский язык
Помогите сделать 6ое упражнение,заранее огромное спасибо!)
Ответить
Информатика
Зачем нужно защищать свои права
Ответить
История
Какие сословия быстрее принимали протестантизм? Почему? Нашла всё кроме этого ??опроса. Помогите пожалуйста.
Ответить
Английский язык
Английский язык, помогите плиз!!! Какое сово состоит из букв: egma (напишите по английски)
Ответить