Квадратный корень из 1/5*квадратный корень из 900

Математика
Квадратный корень из 1/5*квадратный корень из 900
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Квадратный корень из 180
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