Квадратный корень из 1/5*квадратный корень из 900
Математика
Квадратный корень из 1/5*квадратный корень из 900
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Квадратный корень из 180
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Определить,какое значение принимает функция f(x) при данном значении x: f(x)=2x в 4степени-3x в 2степени+x-16, x=2
Математика
Выыычисли значения произведений,пользуясь:1)алгоритмом умножения многозначного ??исла на однозначное;2)рапредилительным свойством умножения. 3087...