Наслідки франко-російської війни

Гость: Гость:

Настільки грандіозна перемога була і грандіозні наслідки для Росії у міжнародному плані - вона започаткувала визволенню народів Центральній Азії та Західної Європи. З одного боку, вона розвіяла вщент наполеонівські плани світового панування і започаткувала загибелі імперії Наполеона, з другого боку, як ніколи, високо підняла міжнародний престиж Росії,отвоевавшей Франція лідируючі позиції поставляють на світовий арені.Історичний значення війни 1812 року полягала у цьому, що вона підняла нову хвилю патріотичних почуттів серед усіх верств населення – селян, городян, солдатів. Боротьба жорстоким ворогом спонукала дрімали доти сили та змусила її побачити себе у новому світлі. Перемога викликала бурхливий ріст національної самосвідомості та направила кращих людей нації до визвольних змагань проти самодержавства та кріпосництва.Зачинатели цієї боротьби, декабристи, прямо називали себе «дітьми 1812 року». У тому числі приблизно третину безпосередньо брала участь у бойові дії. Війна дала поштовх розвитку російської культури.Воодушевление патріотичними почуттями, гіркотою втрат і доблестю солдатів штовхало російських людей до створення чудових віршів, пісень, романів себе й статей. Важливо, що час, відчутно зросла продуктивності праці і підвищилися темпи виробництва на військових заводах,мануфактурах й у ремісничих майстерень, які працювали армію.