А могло ли быть другой путь Дубровского? (не злодея и разбойника) А что бы вы сделали на месте Дубровского по роману"Дубровский"А.С.Пушкин

Литература
А могло ли быть другой путь Дубровского? (не злодея и разбойника) А что бы вы сделали на месте Дубровского по роману"Дубровский"А.С.Пушкин
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 у дубровского был другой путь .2 Я бы на месте дубровского, уехала бы за границу и начала работать как то выживать то надо . Я бы не разбойничала . если не пойдёт прости пожалуйста .
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