Сочиненние на тему Моя комната опишите пж свою или чужую комнату

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Сочиненние на тему Моя комната опишите пж свою или чужую комнату
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моя комната очень красивая и уютная!Когда заходишь в неё видишь большой ,мягкий и красивый диван !Вечерами я сижу на нем ,закутавшись тёплым следом,и смотрю фильмы. У меня есть огромное окно с большим подоконником!Я люблю сидеть там и читать книжку.Рядом стоит кровать!На ней зелёное покрывало и много подушек!а ещё там лежит мой любимый плюшевый мишка!в углу комнаты находиться рабочий стол.На котором я учу уроки.А рядом шкаф.Там храниться много моей одежды. P.S.если есть ошибки то сорян!
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