Напишите числа одновременно делящиеся на 12 и на 18 и расположенные между 40 и 120

Математика
Напишите числа одновременно делящиеся на 12 и на 18 и расположенные между 40 и 120
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Гость:
Числа 72 и 108.......
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