Судьба женщины после || мировой войны?

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Женщины, жившие во время Великой отечественной войны, сильно отличались от современных дам 21 века. Они не ходили по дорогим магазинам одежны, не бывали в салоне красоты. Те кто учавствовали в военных действиях, разучились жить в мире. Поэтому к концу войны более 2-х миллионов женщин работали в сфере военной промышленности, сотни тысяч добровольно ушли на фронт санитарками или записались в ряды армии. Только в СССР в военные подразделениях наравне с мужчинами служили около 800 тысяч женщин. Однако стоит обратить внимание и на простых людей, тех кто остался в своих домах. Множество молодых девушек было изнасиловано немецкими захватчиками. В СССР женщин, спутавшихся с врагом, без лишних объяснений расстреливали или отправляли в лагеря. Впрочем, в европейских странах с ними поступали не лучше - убивали, приговаривали к тюремным срокам или назначали им публичные унизительные наказания. Война на каждой женщине оставила свою чёрную метку. Будь то: мать, похоронившая мужа и сыновей, у которой остались лишь воспоминания о былом счастье, совсем юная девчушка, с наивными глазами, ждавшая своего жениха с фронта, но вместо него получила лишь свидетельство о смерти, из-за чего её вечно радостные глаза покрылись изморозью боли и тоски.