ЧЕЛОВЕКОВЕДЕНИЕ 1) Подумай и выбери четыре самые выжные для тебя ценности. Напи??и соответствующие ключевые слова на шкале. МЕНЕЕ ЗНАЧИМО : 1)... 2)... 3)... 4)... БОЛЕЕ ЗНАЧИМО : 1)... 2)... 3)... 4)...

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ЧЕЛОВЕКОВЕДЕНИЕ 1) Подумай и выбери четыре самые выжные для тебя ценности. Напи??и соответствующие ключевые слова на шкале. МЕНЕЕ ЗНАЧИМО : 1)... 2)... 3)... 4)... БОЛЕЕ ЗНАЧИМО : 1)... 2)... 3)... 4)...
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1) семья.2) родители.3) собственное развитие.4)работа
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