При столкновении материковых литосферных плит образуется ...................,.,............. . Например
География
При столкновении материковых литосферных плит образуется ...................,.,............. . Например
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Острова гейзеры и небольшие разломы на поверхности земли
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