У лукоморья дуб зеленый найти олицетворения
Литература
У лукоморья дуб зеленый найти олицетворения
Ответ(ы) на вопрос:
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златая цепь, кот ученый, неведомых дорожках, невиданных зверей, брег песчаный и пустой, вод ясных, грозного царя, дуб зеленый,
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