Що таке орфографія коротко і наведіть приклади

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Орфографія – це система загальноприйнятих правил про способи передачі усногомовлення в писемній або друкованій формі. Орфограма — це насамперед букви, для написання яких треба застосувати певне правило (наприклад, буква е у слові весна, бо весни; префікс пре- у словіпредобрий, бо вказує на збільшену міру ознаки).