Во сколько началось театральное представление ,если оно закончилось в 14ч20мин. и д??илось 1ч50мин ?

Математика
Во сколько началось театральное представление ,если оно закончилось в 14ч20мин. и д??илось 1ч50мин ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Театральное представление 12:30
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