Pascal. Составить программу для вычисления суммы элементов lt;3 в каждом столбце матр??цы Z(6х3)
Информатика
Pascal. Составить программу для вычисления суммы элементов lt;3 в каждом столбце матр??цы Z(6х3)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Program Podchet; var i, j ,ans: integer; a: array [1..6,1..3] of integer; begin writeln('Введите матрицу 6х3'); ans := 0; for i := 1 to 6 do for j := 1 to 3 do read(a[i, j]); for i := 1 to 3 do begin for j := 1 to 6 do if (a[j, i] < 3) then ans := ans + a[j, i]; end; writeln(ans); ans := 0; end;end.
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