Pascal. Составить программу для вычисления суммы элементов lt;3 в каждом столбце матр??цы Z(6х3)

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Pascal. Составить программу для вычисления суммы элементов lt;3 в каждом столбце матр??цы Z(6х3)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Program Podchet; var  i, j ,ans: integer;   a: array [1..6,1..3] of integer; begin  writeln('Введите матрицу 6х3');   ans := 0;  for i := 1 to 6 do    for j := 1 to 3 do      read(a[i, j]);   for i := 1 to 3 do begin    for j := 1 to 6 do      if (a[j, i] < 3) then        ans := ans + a[j, i];    end;    writeln(ans);    ans := 0;  end;end.
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