Реферат на тему Бактерії:Шкідливе та Хороші

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БактеріїБактерії дуже довго живуть на планеті — 3,5 млрд років. Коли же вони з'явились, Землі було і не людей, ні тварин, ні рослин, оскільки температура і газовий склад атмосфери були придатні їхнього еволюції. Бактерії довго невтомно змінювали середовище проживання. Вони винайшли все нині існуючі способи життєзабезпечення: багаторазове прискорення біохімічних реакцій (ферментативний каталіз), фотосинтез, подих, зв'язування азоту NO та багато іншого. І заселили всю планету. Їх знаходять скрізь: у грунті, скелях, океанах, в вулканах й у антарктичних льодах. «Ми всі оточені ними і перебуваємо їх», — стверджує Лінн Маргуліс, одне з авторів теорії Геи-Земли. Тому є підстави казати про планетарної павутинні бактерій. У цьому павутинні, у цій єдиної живої мережі бактерії можуть обмінюватися друг з одним генами. Здобутки та напрацювання жодного виду стають надбанням усіх завдяки «стрибаючим» генам (транспозонам). Серед таких генов-путешественников є держава й ген опірності антибіотиків. Безперервний танець обопільного пристосуванняБактерії багато чому навчилися, тепер допомагають нам. Відразу після народження людини її організм починають заселяти бактерії — через ніс, рот, пологові шляхи. Бактерий в нас живе дуже багато, їх кількість можна з числом клітин на організмі. Лише у шлунково-кишковому тракті налічують 400 видів бактерій. Кожен вид селиться у своїй екологічної ніші, де є підходяща йому середовище проживання і потрібна їжа. Організм людини (хазяїна) допомагає бактеріям: клітини, що вистилають внутрішні порожнини (епітелій), виділяють речовини, які залучають одні бактерії, — аттрактанты і ті речовини, які відлякують інші, — репеленти.Між бактеріями і власником встановлюються відносини співробітництва, симбіозу. Завдяки цьому об'єднуються їхньої можливості. Наприклад, бактерії сорбують у своїй поверхні фрагменти клітин організму людини. Користь від імені цієї обопільна: бактерії стають «своїми» і піддаються атаці імунної системи хазяїна, зате, як у організм людини проникають віруси, шлях їм перекривають замасковані бактерії — вони збирають віруси у своїй поверхні, захищаючи цим власні клітини хазяїна.Ще одна приклад взаємовигідного співробітництва. Бактерії, що у товстому кишечнику, харчуються тим, і що може засвоїти організм людини(непереваренными залишками їжі), і навіть виробляють дуже багато тепла. Тепло передається насамперед оточуючим органам: печінки, підшлункову залозу і селезінці — і далі розноситься з кров'ю з усього організму. Не тому при голодуванні людина мерзне і його хочеться тепліше одягтися?Саме там, в товстому кишечнику, завдяки життєдіяльності багатьох інших бактерій, утворюються дуже потрібні людині речовини: амінокислоти, вітаміни В12, В3, вітамін До, бурштинова, молочна кислоти тощо. Ці речовини служать регуляторами різних процесів, що протікають в організмі.