Знайти область визначення функції у=√х+2

Гость: Гость:

Х-7 =0 х=7 х+10=0 х=-10 х-2=0 х=2- 10 и 7 замалеваны 2 нет [-10;2) [7;®) ®–бесконечность от -10 включительно до 2 не включая и от 7 включительно до плюс бесконечности