Знайти область визначення функції у=√х+2
Математика
Знайти область визначення функції у=√х+2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-7 =0 х=7 х+10=0 х=-10 х-2=0 х=2- 10 и 7 замалеваны 2 нет [-10;2) [7;®) ®–бесконечность от -10 включительно до 2 не включая и от 7 включительно до плюс бесконечности
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