Определить,какое значение принимает функция f(x) при данном значении x: f(x)=2x в 4степени-3x в 2степени+x-16, x=2

Математика
Определить,какое значение принимает функция f(x) при данном значении x: f(x)=2x в 4степени-3x в 2степени+x-16, x=2
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F(x)=2x^4-3x^2+x-16 f(2)=2*16-3*4+2-16=6
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