Определить,какое значение принимает функция f(x) при данном значении x: f(x)=2x в 4степени-3x в 2степени+x-16, x=2

Математика

Определить,какое значение принимает функция f(x) при данном значении x: f(x)=2x в 4степени-3x в 2степени+x-16, x=2

Автор: Гость