Выыычисли значения произведений,пользуясь:1)алгоритмом умножения многозначного ??исла на однозначное;2)рапредилительным свойством умножения. 3087×60 4035×90
Математика
Выыычисли значения произведений,пользуясь:1)алгоритмом умножения многозначного ??исла на однозначное;2)рапредилительным свойством умножения. 3087×60 4035×90
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3087*60=(3000+100-13)*60=... 4035*90=(4000+50-15)*60..…
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Русский язык
Английский язык