Выыычисли значения произведений,пользуясь:1)алгоритмом умножения многозначного ??исла на однозначное;2)рапредилительным свойством умножения. 3087×60 4035×90

Математика
Выыычисли значения произведений,пользуясь:1)алгоритмом умножения многозначного ??исла на однозначное;2)рапредилительным свойством умножения. 3087×60 4035×90
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3087*60=(3000+100-13)*60=... 4035*90=(4000+50-15)*60..…
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