Какое количество теплоты необходимо, чтобы 200 г воды при температуре 20°С довести до кипения и 10 г ее превратить в пар?
Физика
Какое количество теплоты необходимо, чтобы 200 г воды при температуре 20°С довести до кипения и 10 г ее превратить в пар?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q1 = 4200 Дж/кг*С * 0,2 кг * 80С = 67,2 КДж Q2 = 2,3 * 1000000Дж/кг * 0,01кг = 23КДж
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