Какое количество теплоты необходимо, чтобы 200 г воды при температуре 20°С довести до кипения и 10 г ее превратить в пар?

Физика

Какое количество теплоты необходимо, чтобы 200 г воды при температуре 20°С довести до кипения и 10 г ее превратить в пар?

Автор: Гость