Составте предложения, характерные для официально-делового стиля, используя отыменные предлоги: В целях, в отношении, на предмет, в силу, в связи, в соответствии, в течение, во избежание, на основании, в счет, в порядке
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Составте предложения, характерные для официально-делового стиля, используя отыменные предлоги: В целях, в отношении, на предмет, в силу, в связи, в соответствии, в течение, во избежание, на основании, в счет, в порядке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
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