Помогите плиз Только две формы причастия можно образовать от глаголов 1.встреч??ть,выбрать 2.сказать,оправдать 3.решать,найти 4.купить,работать 5.угнать,поймать
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Помогите плиз Только две формы причастия можно образовать от глаголов 1.встреч??ть,выбрать 2.сказать,оправдать 3.решать,найти 4.купить,работать 5.угнать,поймать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если я правильно поняла, то будет так: Встречающий, встречаемый, выбирающий, выбираемый, сказанный, оправданный, оправдывающий, решающий, решаемый, найденные, купленный, работающий, угнанный, пойманный
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