Помогите плиз Только две формы причастия можно образовать от глаголов 1.встреч??ть,выбрать 2.сказать,оправдать 3.решать,найти 4.купить,работать 5.угнать,поймать

Русский язык
Помогите плиз Только две формы причастия можно образовать от глаголов 1.встреч??ть,выбрать 2.сказать,оправдать 3.решать,найти 4.купить,работать 5.угнать,поймать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если я правильно поняла, то будет так: Встречающий, встречаемый,  выбирающий, выбираемый, сказанный,  оправданный, оправдывающий,  решающий, решаемый, найденные, купленный, работающий, угнанный,  пойманный 
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