Какое из этих значений можно выразить 1 словом? посмотреть вперёд посмотреть назад посмотреть вверх посмотреть вниз посмотреть вдаль
Русский язык
Какое из этих значений можно выразить 1 словом? посмотреть вперёд посмотреть назад посмотреть вверх посмотреть вниз посмотреть вдаль
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Видишь везде смотрят куда-то значит слово : Посмотреть
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Вставь в цепь питания недрстоющие звенья. ? птица ?. очень срочно ответьти как можн?? быстрее заранее спасибо )!
Математика
Вирішити будьласка задачу, дуже потрібно: Одна сторона трикутника дорівнює 7 см, д??уга - в 3 рази довша за третю, а третя - на 2 см коротша від др...
Информатика
История