Какое из этих значений можно выразить 1 словом? посмотреть вперёд посмотреть назад посмотреть вверх посмотреть вниз посмотреть вдаль

Русский язык
Какое из этих значений можно выразить 1 словом? посмотреть вперёд посмотреть назад посмотреть вверх посмотреть вниз посмотреть вдаль
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Автор: Гость
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Гость:
Видишь везде смотрят куда-то значит слово : Посмотреть
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