Какое из этих значений можно выразить 1 словом? посмотреть вперёд посмотреть назад посмотреть вверх посмотреть вниз посмотреть вдаль

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Какое из этих значений можно выразить 1 словом? посмотреть вперёд посмотреть назад посмотреть вверх посмотреть вниз посмотреть вдаль

Автор: Гость