Вставь в цепь питания недрстоющие звенья. ? птица ?. очень срочно ответьти как можн?? быстрее заранее спасибо )!

Окружающий мир

Вставь в цепь питания недрстоющие звенья. ? птица ?. очень срочно ответьти как можн?? быстрее заранее спасибо )!

Автор: Гость