Вставь в цепь питания недрстоющие звенья. ? птица ?. очень срочно ответьти как можн?? быстрее заранее спасибо )!

Окружающий мир
Вставь в цепь питания недрстоющие звенья. ? птица ?. очень срочно ответьти как можн?? быстрее заранее спасибо )!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю букашки и например волки или какие то хищники
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