Помогите пожалуйста!) Прочитайте документ и подумайте, как условия Версальского ??ира отразились на экономическом развитии Франции и Германии в конце 19 в начале 20 века. Ст.1 Франция отказывается в пользу Германии от всех титу...

История

Помогите пожалуйста!) Прочитайте документ и подумайте, как условия Версальского ??ира отразились на экономическом развитии Франции и Германии в конце 19 в начале 20 века. Ст.1 Франция отказывается в пользу Германии от всех титулов на территории, расположенные к востоку от нижедусматривающее границы (следует подробное описание новой границы, предусматривающее отторжение от Франции Эльзаса и Лотарингии) Ст.2 Франция выплатит Его Величеству германскому императору сумму в 5 млрд франков. Ст.3 Эвакуация французских территорий, занимаемых германскими войсками, начнется после ратификации настоящего договора... Тотчас же после этой ратификации германские войска покинут городские пределы Парижа, равно как форты, расположенные на левом берег Сены. Ст.6 Военнопленные, ещё не освобожденные в порядке обмена, будут возвращены немедленно после ратификации настоящих условий.

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