Правильно ли обозначено склонение имён существительных в косвенном падеже?Спиши??е .Правильно обозначте склонение. В клетке(1-е скл.),по площади(2-е скл.),с весной(2-е скл.),по земле(3-е скл.),о пшенице(1-е скл.),в платье(2-е ...

Гость: Гость:

"По площади" - 3-е скл. (площадь; женский род; нулевое окончание) "С весной" - 1-е скл. (весна; женский род; окончание "-а") "По земле" - 1-е скл. (земля; женский род; окончание "-я") "Без друга" - 2-е скл. (друг; мужской род; нулевое окончание) "Об осине" - 1-е скл. (осина; женский род; окончание "-а"). Упражнение будет выглядеть так: В клетке(1-е скл.),по площади(3-е скл.),с весной(1-е скл.),по земле(1-е скл.),о пшенице(1-е скл.),в платье(2-е скл.),без друга(2-е скл.),с песней(1-е скл.),об осине(1-е скл.).