Построение правового государства необходимо,так как ______________________________________________

Обществознание
Построение правового государства необходимо,так как ______________________________________________
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Построение правового государства необходимо, потому что именно с помощью него признаются и гарантируются естественные права человека, проводится разделение государственной власти, обеспечивается верховенство правового закона и взаимная ответственность гражданина перед государством и государства перед гражданином. 
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