Выпишите вначале словосочетания , а затем слова . Обозначьте в словосочетаниях гл??вное словом.O Укажите четыре разные части речи .

Русский язык
Выпишите вначале словосочетания , а затем слова . Обозначьте в словосочетаниях гл??вное словом.O Укажите четыре разные части речи .
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Начало урока читает книгу интересная книга компьютерный класс беседовать с товарищем посетить музей изредка  посещать урок на  уроке читал беседа посещение музей музейный
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