Выпишите вначале словосочетания , а затем слова . Обозначьте в словосочетаниях гл??вное словом.O Укажите четыре разные части речи .

Русский язык

Выпишите вначале словосочетания , а затем слова . Обозначьте в словосочетаниях гл??вное словом.O Укажите четыре разные части речи .

Автор: Гость