Почему патриарх Никон был Новгородским патриархом, а жил в Ростове?

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НИКОН (светское имя Минов Никита) (1605—1681) — русский патриарх с 1652 г. Родился в Нижегородском уезде в семье мордовского крестьянина. В 20 лет стал священником в своем селе, а в 30 постригся в монахи. Благодаря .энергии и смелости сделал блестящую церковную карьеру и стал патриархом Русской церкви. По инициативе правительства в соответствии со своими убеждениями в 1653 г. стал проводить церковную реформу по поправлению книг и обрядов по греческим образцам, принятым в южнославянских странах, унификации обрядов и встраивании церкви в общегосударственную структуру. Реформы встретили неприятие значительной части духовенства, в церкви возник раскол. Последователей Никона стали называть «никониане», его противников, среди которых было много его единомышленников по Кружку ревнителей благочестия, назвали «старообрядцы», или раскольники. Никон выдвинул тезис «Священство выше царства». Это, а также произвол и властность патриарха привели к разрыву с царем. В 1658 г. Никон удалился в построенный по его воле Ново-Иерусалимский Воскресенский монастырь под Москвой. Царь не только не попросил его вернуться, но выслал обратно. Церковный собор (1666—1667) подтвердил реформы Никона, но снял с него сан патриарха. Никон был сослан в Ферапонтов монастырь под Вологдой. В 1681 г. Алексей Михайлович разрешил Никону вернуться в Ново-Иерусалимский монастырь. В дороге он умер. Похоронен в Ново-Иерусалимском монастыре.