Какие корни в словах " Заработать" и "Зарабатывать" ? Разберите по составу.
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Какие корни в словах " Заработать" и "Зарабатывать" ? Разберите по составу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заработать- приставка ЗА, корень- РАБОТ,суффиксы- А, ТЬ. окончание -НУЛЕВОЕ зарабатывать- приставка ЗА, корень- РАБ, суффиксы АТ,, ЫВА, окончание- ТЬ
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