Словестно нарисуйте верный портрет определения как второстепенного члена предложения!!!!!!!! Срочно помогите, завтра сдавать!!!!! Заранее спасибо)))
Русский язык
Словестно нарисуйте верный портрет определения как второстепенного члена предложения!!!!!!!! Срочно помогите, завтра сдавать!!!!! Заранее спасибо)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Портрет второстепенного члена предложенія, что?
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