Словестно нарисуйте верный портрет определения как второстепенного члена предложения!!!!!!!! Срочно помогите, завтра сдавать!!!!! Заранее спасибо)))

Русский язык
Словестно нарисуйте верный портрет определения как второстепенного члена предложения!!!!!!!! Срочно помогите, завтра сдавать!!!!! Заранее спасибо)))
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Портрет второстепенного члена предложенія, что?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста, заранее спасибо
Ответить
Русский язык
Выпишите слова, в которых в соответствии с нормой литературного языка необходимо произносить [Э] на месте буквы Е. Афера, блеклый, зев, белесый,...
Ответить
Обществознание
Какие возможности участия граждан в политической жизни в демократическом госуда??стве? При каких условиях такое участие наиболее эффективно?
Ответить
Литература
Жизненные принципы лены и деда в рассказе "Чучело"
Ответить
Математика
1)29+29+29+29+28....29•5 2)703+703+710....703•4
Ответить