Что общего между службой в армии и службой по контракту?

Обществознание
Что общего между службой в армии и службой по контракту?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Служба в армии длится 1год..А контракт, когда человек сам хочет, ему там 5лнт например он может в любой момент уйти. А обычному солдату нельзя
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