Сравнительную таблицу "Политические партии и движения"
История
Сравнительную таблицу "Политические партии и движения"
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Политическая жизнь современного общества сложна, противоречива и многообразна. В ней занято огромное число участников (субъектов политики), среди которых одно из самых видных мест принадлежит политическим партиям. Сегодня трудно представить себе государство, в котором не было хотя бы одной политической партии. В подавляющем большинстве государств современного мира существуют двух- или многопартийные системы.Политическая партия – одно из важных достижений цивилизации, необходимый для нормальной общественной жизни политический институт. Партия, пожалуй, самая политическая из всех общественных организаций: ее целью является завоевание и удержание власти, осуществление прямых и обратных связей между обществом и государством. Обратная связь помогает партии выполнять уникальную роль – агрегирования, согласования, выведения на политический уровень реальных и многообразных интересов, существующих или вновь зарождающихся в обществе. Партии выступают существенным элементом политической системы общества, представляют собой важные структуры политики. Они являются выразителями потребностей, интересов и целей определенных классов и социальных групп, принимают активное участие в функционировании механизма политической власти, либо оказывают на него опосредованное влияние. Принципиальной стороной деятельности партий является их идеологическое воздействие на население, они играют значительную роль в формировании политического сознания. [c.258] В современную эпоху ведущую, а часто и решающую роль в организации и в ходе борьбы за власть, особенности которой, конечно, обусловлены либо многопартийным, либо однопартийным характером политической системы, обычно играют политические партии, пользующиеся авторитетом в обществе. “Для политической борьбы, – отмечал известный российский политик А.И. Лебедь, – ничего лучше партий в мире не придумано”1.Политическая партия - организованная группа единомышленников, представляющая и выражающая политические интересы и потребности определенных свальных слоев и групп общества, иногда значительной части населения, и ставящая целью их реализацию путем, завоевания государственной власти и участия в ее осуществлении.Политические партии являются относительно молодым институтом публичной власти, если иметь в виду массовые партии, так как объединения людей в борьбе за власть либо за непосредственное влияние на нее всегда являлись важным элементом политических отношений. Такого рода объединения имеют давнюю историческую традицию. Современные же партии, действующие в массовой среде, сформировались в Европе во второй половине XIX в. В этом смысле политические партии могут рассматриваться как политический институт, возникший в сфере европейской культуры и распространившийся затем по всем иным культурным регионам современного мира.
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