И мне вдруг стало е го жалко: вот он может ле­тать, а я держу его на при­вя­зи. грамматические основы в предложений

Русский язык
И мне вдруг стало е го жалко: вот он может ле­тать, а я держу его на при­вя­зи. грамматические основы в предложений
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Граматическая основа предложений это граматическая основа придложений короче 
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