И мне вдруг стало е го жалко: вот он может ле­тать, а я держу его на при­вя­зи. грамматические основы в предложений

Русский язык

И мне вдруг стало е го жалко: вот он может ле­тать, а я держу его на при­вя­зи. грамматические основы в предложений

Автор: Гость