И мне вдруг стало е го жалко: вот он может летать, а я держу его на привязи. грамматические основы в предложений
Русский язык
И мне вдруг стало е го жалко: вот он может летать, а я держу его на привязи. грамматические основы в предложений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Граматическая основа предложений это граматическая основа придложений короче
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