Твір про ведмедя на англійській мові Зразу пліз

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Твір про ведмедя на англійській мові Зразу пліз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Where is Tom, the cat - It is on the roof. - Where is Harry, the troll - He is in the wood. - Where is Emily, the elf - She is on the moon. - Where are you? - I am at school in the afternoon.
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