Твір про ведмедя на англійській мові Зразу пліз
Английский язык
Твір про ведмедя на англійській мові Зразу пліз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Where is Tom, the cat - It is on the roof. - Where is Harry, the troll - He is in the wood. - Where is Emily, the elf - She is on the moon. - Where are you? - I am at school in the afternoon.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Русский язык
Помогите составить предложения со словами столько, воскресенье, выходной, горит, ??отому что, так как.
Математика
Бабушка шьёт одеяло из квадратных лоскутков (8 квадратиков в ширину и 12 в длину).В каждой точке где находятся 4 квадратика бабушка пришивает пугов...