Краткое сжатое изложение прощание с пушкиным для 8 класса

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Набережная мойки. Дом Пушкина Едва весть о смертельном ранении поэта распространилась по Петербургу, сюда двинулись люди разных сословий. Кто не знал адреса, тот щёл за другими. Шли пешком, ехали на извозчиках со всех концов города. У дома росла встревоженная, молчаливая, ожидающая толпа. Знакомые и незнакомые поэту люди поднимались по лестнице и звонили. К полудню 28 января посетителей было столько, что входная дверь открывалась непрестанно. Тогда-то и вывесил свой бюллетень Жуковский, но люди на набережной не расходились, с затаённой надеждой ждали добрых вестей. Но Пушкин таял на глазах. Его одолевали боли, пульс был едва уловим. Жуковский вывешивает новый бюллетень, звучащий, как погребальный звон. «Больной находится в весьма опасном положении" Было около 3 часов дня, когда стало ясно, что жизнь поэта надо считать минутами. Все близкие собрались в кабинете. Жуковский не переставал беззвучно рыдать. Наталью Николаевну под каким-то предлогом увели. Друзья приблизились к дивану вплотную. Вдруг Пушкин широко раскрыл глаза. Лицо его прояснилось, и он внятным голосом произнёс: "Жизнь кончена".Только мгновение в его глазах сиял лучистый свет, потом веки дрогнули и закрылись навсегда. Жуковский, опустившись на колени, положил голову на ноги Пушкина и долго оставался недвижим. Потом близко склонился над его лицом, всматриваясь в него с изумлением. На лице Пушкина застыло торжественное спокойствие, будто он постиг почти никем не разгаданную тайну. Когда Жуковский показался перед толпой вновь, все поняли, что он сообщит сейчас страшную весть. И толпа замерла. -"Александр Сергеевич Пушкин скончался", -снимая шапку, сдавленным голосим проговорил Жуковский. И люди в скорбном молчании обнажили головы. Пошёл густой, мягкий снег, сумерки переходили в ночь, а у серого дома на Мойке народу всё прибывало и прибывало.