Расскажите в чём суть метода подстановки при решении системы двух линейных уравн??ний с двумя переменными.

Гость: Гость:

Суть в том, что ты в 1 уравнении выражаешь одно неизвестное через другое. например х через у. и вместо Х во второе уравнение подставляешь выраженное через У уравнение 1. пример : х-2у=4 2х+6у=12 выражаем в 1 уравнении Х; х=4+2у подставляем во второе уравнение значение. первого через У: 2*(4+2у)+6у=12 8+4у+6у=12 10у=4 у=0.4 подставим значение У в первое уравнение: х=4+2*0.4=4+0.8=4.8