9. Укажите «лишний» объект с точки зрения вида письменности: а) русский язык б) английский язык в) китайский язык г) французский язык.

Информатика

9. Укажите «лишний» объект с точки зрения вида письменности: а) русский язык б) английский язык в) китайский язык г) французский язык.

Автор: Гость