9. Укажите «лишний» объект с точки зрения вида письменности: а) русский язык б) английский язык в) китайский язык г) французский язык.

Информатика
9. Укажите «лишний» объект с точки зрения вида письменности: а) русский язык б) английский язык в) китайский язык г) французский язык.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В) китайский,там пишут иероглифами
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
When I told everybody about it, she … a terrible look as if she wanted to kill me at the moment. Выберите один ответ: gave to me gave at me ...
Ответить
Литература
Последние минуты жизни Пушкина на три страницы
Ответить
Русский язык
Предложение со словом приказной. 6класс.
Ответить
Русский язык
Буквы мягких согласных в слове цель
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста с антонимами
Ответить