Помогите пожалуйста с антонимами
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Помогите пожалуйста с антонимами
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Гость:
Например.. молод-стар, белый -черный и т. д.
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