Биссектрисы AA1 и BB1 треугольника ABC пересекаются в точке O,причем CO=10см и уголC=60°.На??дите расстояние от точки O до прямой AC.

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Нам нужно найти найти расстояние, а из определения это перпендикуляр из О Т.к угол С=60 , то биссектриса разделит этот угол на 30 каждый CO=10 рассмотрим прямоугольный треугольник O1OC По свойству прямоугольного треугольника(сторона лежащая против угла равна половине гипотенузы)след OO1=1/2*10=5 Ответ:5