1.Пречислите оборудование,необходимое для постоновки опыта 2. Укажите названия р??стений ,семена которых вы использовали в опыте 3. Опишите как вы провели закладку опыта

Биология
1.Пречислите оборудование,необходимое для постоновки опыта 2. Укажите названия р??стений ,семена которых вы использовали в опыте 3. Опишите как вы провели закладку опыта
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это сочинения 1.Просто перечисли чем ты работаешь 2,Напиши семена которые ты садил 3.И опишы как ты работал прибавится ли опыт при работе и Все☺
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