Расскажите о сино-тибетских,африканских и индийских языках

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Тибето-бирманские языки — одна из двух подсемей сино-тибетских языков наряду с китайскими языками. Включает около 350 языков, распространённых от северной Индии и Пакистана вдоль Гималаев и Тибета и вплоть до южного Китая, Таиланда и северного Вьетнама. Число говорящих около 50 млн человек (оценка, 2005).Классификация[править | править вики-текст]Классификация тибето-бирманских языков до сих пор до конца не разработана. В последнее время появилось несколько обобщающих работ, на основе которых можно выделить ряд бесспорно выделяемых ветвей нижнего уровня. Относительно объединения их в более крупные группировки между исследователями нет единодушия.Большинство исследователей согласны с выделением следующих ветвей тибето-бирманских языков (с запада на восток):