Начало ноября но Ленинград залит светом первый игольчатый ледок затянул каналы и вдоль темной полноводной в эту пору Невы- голубые стекла окон отражающих небо сияние блеск. Расставьте знаки препинания, укажите главные члены пр...
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Начало ноября но Ленинград залит светом первый игольчатый ледок затянул каналы и вдоль темной полноводной в эту пору Невы- голубые стекла окон отражающих небо сияние блеск. Расставьте знаки препинания, укажите главные члены предложения и начертите схему
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начало ноября, но Ленинград залит светом, первый игольчатый ледок затянул каналы, и вдоль темной ,полноводной , в эту пору Невы- голубые стекла окон , отражающих небо, сияние , блеск. Члены предложения: 1. ,Ледок (подлежащее) затянул ( сказуемое)
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