Начало ноября но Ленинград залит светом первый игольчатый ледок затянул каналы и вдоль темной полноводной в эту пору Невы- голубые стекла окон отражающих небо сияние блеск. Расставьте знаки препинания, укажите главные члены пр...

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Начало ноября но Ленинград залит светом первый игольчатый ледок затянул каналы и вдоль темной полноводной в эту пору Невы- голубые стекла окон отражающих небо сияние блеск. Расставьте знаки препинания, укажите главные члены предложения и начертите схему

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