Задача Домашнеезадание по русскому языкуИгорь сделал за 20 минут,а на математику у него ушло на 10 минут меньше.Сколько минутИгорь выполнял задание по математике? Скольковремени он потратил на оба задания? решить с условием и р...
Математика
Задача Домашнеезадание по русскому языкуИгорь сделал за 20 минут,а на математику у него ушло на 10 минут меньше.Сколько минутИгорь выполнял задание по математике? Скольковремени он потратил на оба задания? решить с условием и решением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20 мин. - рус.яз. 20-10=10мин. потрачено на математику.10+20=30мин. потрачено на оба задания.
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