Задача Домашнеезадание по русскому языкуИгорь сделал за 20 минут,а на математику у него ушло на 10 минут меньше.Сколько минутИгорь выполнял задание по математике? Скольковремени он потратил на оба задания? решить с условием и р...

Математика

Задача Домашнеезадание по русскому языкуИгорь сделал за 20 минут,а на математику у него ушло на 10 минут меньше.Сколько минутИгорь выполнял задание по математике? Скольковремени он потратил на оба задания? решить с условием и решением

Автор: Гость