Расставить знаки между пятью тройками чтобы получилось 100
Математика
Расставить знаки между пятью тройками чтобы получилось 100
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
33 Х 3 + 3 : 3 = 100
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