Даю 99 баллов. только напишите плиз. смысл этого стихотворения: КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА - Не отрёкся от первой любви, верен Родине был и присяге и оставил записки свои на казённой бумаге - Пётр Гринёв. Он как будто и жил по ...

Литература

Даю 99 баллов. только напишите плиз. смысл этого стихотворения: КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА - Не отрёкся от первой любви, верен Родине был и присяге и оставил записки свои на казённой бумаге - Пётр Гринёв. Он как будто и жил по чужой, не по собственной воле. Старомодно свой век отслужил в допотопном камзоле. - Он от жизни не взял ничего, в стороне от событий старея. Побеждённый соперник его оказался хитрее. - Этот знал, что пойдёт далеко, перестригшись однажды «под скобку»: кто свободен – ступает легко на запасную тропку. - Ведь для умного ложь – не обман, А быть может, и благо порою. Он пошёл из романа в роман, и – центральным героем. - Он с десяток имён износил и в любые впадал превращенья, но повсюду свободу гласил, нёс плоды просвещенья. - Побывал он в добре и во зле, от безверия к вере метался, помешался – и умер в петле, но воскрес и остался. - И доживший до наших времён, на своём и чужом пепелище всё скитается, роется он, всюду истину ищет. - И за ней же – не ждут никого, слишком долгая вышла отсрочка – Пётр Гринёв и невеста его, капитанская дочка.

Автор: Гость