Выпишите глаголы которые можно разобрать по составу двумя способами.Объясните свой ответ вылечитесь, выпишите, вынесите, вылетите, выгоните, выспитесь, выберите
Русский язык
Выпишите глаголы которые можно разобрать по составу двумя способами.Объясните свой ответ вылечитесь, выпишите, вынесите, вылетите, выгоните, выспитесь, выберите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вылетите, выгоните- есть приставка и корень как глагол, убрать приставку и получается существующее слово, возможно так
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