Английский напиши недостающие слова

Английский язык
Английский напиши недостающие слова
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cat, dog, pet, home, tree, travel, mountine, lake, sky, food. Написаны случайные слова из-за отсутствия задания
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