Помогите сделать таблицу,сравнительная характеристика Ресничных,сосальщиков,це??ней.

Биология
Помогите сделать таблицу,сравнительная характеристика Ресничных,сосальщиков,це??ней.
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Гость:
Ресницы передвижения быстро а сосала очень тупая
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