Расмотрите тело речного рака. Подсчитайте число отделов тела - 1,2,3. Как называются эти отделы
Биология
Расмотрите тело речного рака. Подсчитайте число отделов тела - 1,2,3. Как называются эти отделы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Головогрудь, брюшко, конечности.
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